اليابان تُغلق مدرسة ثانوية بعد إصابة مُعلمة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

اضطرت السلطات اليابانية إلى إغلاق مدرسة ثانوية، وذلك بعدما تبين إصابة معلمة داخل المدرسة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب “العربية”، فإنه تبين أن المعلمة استمرت في التدريس لمدة أسبوع رغم إصابتها بأعراض فيروس كوفيد 19، هذا الأمر الذي يعني إمكانية وجود حالات إصابة بين الطلاب الذين قامت بالتدريس لهم.

يذكر أن الاتحاد الياباني للرياضة البارالمبية، أعلن إلغاء بطولة دولية للبوتشيا، كان من المقرر إقامتها ما بين 28 فبراير الجاري والأول من مارس المقبل، وكانت تقام ضمن الاستعداد لدورة طوكيو 2020.

وأصدر الاتحاد الياباني للرياضة البارالمبية بيانًا، قال خلاله إن هذا القرار جاء لعدم وجود وقت كافٍ لتقييم التأثير المحتمل للفيروس على الرياضيين الـ 30 الذين كان من المقرر مشاركتهم.

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