انتحار مذيعة بريطانية شهيرة عن عمر 40 عامًا

المواطن- متابعة:

أقدمت مقدمة البرامج البريطانية الشهيرة، كارولاين فلاك، على الانتحار، لتنهي حياتها عن عمر ناهز 40 عامًا، وعُثر على جثتها في منزلها في لندن، السبت.

ونشرت عائلة كارولاين فلاك بيانا قالت فيه: نؤكد أن كارولاين فارقت الحياة اليوم، 15 فبراير، ونود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا.

وكانت تعاني كارولاين فلاك من مشكلات عاطفية مع صديقها لاعب التنس لويس بورتون، 27 عامًا، وتم اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما.

ويأتي انتحار المذيعة البريطانية قبل أيام من موعد جلسة محاكمتها بتهمة الاعتداء عليه.

وقالت المدعية كيتي ويس، إن الشرطة عثرت على كارولاين فلاك وصديقها ملطخين بالدماء، مشيرة إلى أن المذيعة اعتدت عليه خلال نومه، وكسرت كأسا مما تسبب في إصابتها أيضا، ومن جانبه، لم يدعم بورتون تصريحات المدعية، لكن القاضية منعتها من التواصل معه لحين موعد المحاكمة.

يُذكر أن المذيعة البريطانية من مواليد 9 نوفمبر 1978، وهي مقدمة تلفزيونية ومذيعة وعارضة أزياء إنجليزية.

تابعنا على تواصل معنا على