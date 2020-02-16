انتهاء الحجر الصحي للطلاب القادمين من الصين

انتهاء الحجر الصحي للطلاب القادمين من الصين

2020/02/16
الساعة 5:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
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المواطن – الرياض

من المقرر أن يتم انتهاء الحجر الصحي للطلبة السعوديين القادمين من ووهان الصينية مساء اليوم، حيث لم تظهر على أي منهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

 

وكانت المملكة وضعت 10 طلاب قدموا من الصين في حجر صحي في مستشفى شمال الرياض قبل أسبوعين.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم يتم ظهور أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن وأنها تطبق كافة الإجراءات الاحترازية.

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