انتهاء الحجر الصحي للطلاب القادمين من الصين

المواطن – الرياض

من المقرر أن يتم انتهاء الحجر الصحي للطلبة السعوديين القادمين من ووهان الصينية مساء اليوم، حيث لم تظهر على أي منهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

فيديو | مراسل #الإخبارية: انتهاء الحجر الصحي للطلبة السعوديين القادمين من #ووهان الصينية pic.twitter.com/yw2qaOD5tz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2020

وكانت المملكة وضعت 10 طلاب قدموا من الصين في حجر صحي في مستشفى شمال الرياض قبل أسبوعين.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم يتم ظهور أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن وأنها تطبق كافة الإجراءات الاحترازية.

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