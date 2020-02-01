انقلاب مركبة في حفرة بالرياض يحتجز 4 فتيات

المواطن - الرياض

سقطت سيارة، اليوم السبت، في حفرة بمدينة الرياض، كانت تقل أربع فتيات احتجزن داخلها.

من جانبه، قال متحدث الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل في بيان له: إن ثلاث فرق من الهلال الأحمر باشرت حادث سقوط سيارة في حفرة.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر، أن الفرق وجدت في الموقع أربع حالات محتجزة، ثلاث منها إصاباتهن متوسطة، فيما كانت إصابة الحالة الرابعة حرجة، مؤكدًا أن جميع الحالات نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.