بالصور.. جينيفر لوبيز وشاكيرا تشعلان أجواء السوبر بول 2020

المواطن - متابعة

أبهرت الفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز والفنانة الكولومبية شاكيرا، أكثر من 100 مليون شخص شاهدوا العرض الغنائي الذي أدته الفنانتان خلال استراحة ما بين الشوطين في النسخة الرابعة والخمسين من مواجهة السوبر بول.

بدأت شاكيرا الحفل بعرض من “She Wolf”، ثم قدمت بعده أغنية Empire” وهي تعزف على الغيتار ، لتظهر لوبيز بعد ذلك، والتي سحرت مسرح استاد هارد روك لمدة 6 دقائق، قامت خلالها بالغناء مع ابنتها إيمي، البالغة من العمر 11 عاماً، حيث شاركتها في أداء أغنية “دعنا نتحدث بصوت عالٍ”.

وشاركت لوبيز وشاكيرا في الحفل أيضا الفنانة اللاتينية ديمي لوفاتو، والتي أدت النشيد الوطني الأميركي قبل المباراة.

وقالت لوبيز خلال الحفل إن هذا الحدث لحظة مثالية في حياتها، وأنها استمتعت كثيرا به، معبرة عن أملها في أن ينشر العرض الذي قدمته الحب والإيجابية بين الناس.

بينما قالت شاكيرا إن العرض سيكون بمثابة تذكير للجميع بتراث البلد الذي يتميز بالتنوع، كما اعتبرته أفضل هدية يمكن أن تقدم لها في عيد ميلادها.

وكانت لوبيز نشرت تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قبل الحفل، قالت بها :”متحمسة جداً لمشاركة المسرح معك الليلة شاكيرا، دعينا نظهر للعالم ما يمكن أن تفعله فتاتان صغيرتان”.

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