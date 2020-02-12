بالصور .. حقيقة اعتزال بدور البراهيم وارتدائها الحجاب

المواطن – متابعة

أثارت خبيرة التجميل بدور البراهيم الكثير من الجدل بين متابعيها خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما طالبتهم بإزالة جميع صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها التي لديهم، كما طالبت الحسابات الخاصة بأخبار المشاهير بالقيام بذلك أيضاً.

وشاركت البراهيم منشوراً على حسابها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة انستغرام، قالت به: “عاجل، آمل من الجميع منشنو لجميع حسابات المشاهير اللي منزلة لي صور أو مقاطع فيديو أتمنى إزالتها وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الرجاء التفاعل والله ولي التوفيق”.

وما أن طالبت البراهيم بهذا الأمر إلا وتصدر اسمها قائمة بحث السعوديين على محرك البحث العالمي غوغل، حيث رغبوا في معرفة السبب الذي دفعها إلى ذلك، وما إذا كانت قررت الاعتزال بعد زواجها الذي أعلنته قبل أيام.

انتشر الكثير من الأخبار حول الأمر والتي تفيد بأن البراهيم قررت الاعتزال، بينما انتشرت أخبار أخرى تفيد بأنها قررت ارتداء الحجاب، مما دفع بدور لمشاركة منشور آخر عبر خاصية الستوري أعلنت خلاله أنها لن تعتزل.

وقالت البراهيم في منشورها الجديد: “حبايبي أنا ما بعتزل ببقى معكم لكن بدون صورة وصوت، بركز على كل ما هو جديد ومفيد بالميكاب والتغطيات، أحبكم”، وتوالت التعليقات على منشور البراهيم حيث رأى الكثيرون أن زوجها وراء هذا القرار.

يذكر أن بدور البراهيم أثارت الكثير من الجدل قبل أيام بإعلانها خبر زواجها ونشرها صورة من عقد القران، أظهرت خلالها قيمة مهرها والذي بلغ مليون ريال، وهذا هو المبلغ الذي سبق وأعلنت أنها لن تتزوج بأقل منه.

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