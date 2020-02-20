بالفيديو.. أمير عسير يتوعد كل من يعطل مصالح المواطنين

بالفيديو.. أمير عسير يتوعد كل من يعطل مصالح المواطنين

2020/02/20
الساعة 9:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن – عسير

أكد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، على أهمية التيسير على المواطنين، كما توعد كل من يعطل مصالح المواطنين في المنطقة، بالتشهير أيًا كان منصبه.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء “تطوير مجال الإعاقة” ردًا على طالبة نقلت معاناتها في وضع اثنين من الأساتذة الكثير من الصعوبات أمامها خلال دراستها للماجستير، ليطالبها بذكر اسمهما على الملأ ليكونا عبرة للمعتبرين.

وقال الأمير إن هناك من يجد متعةً في إيجاد صعوبة أمام المواطن، وسيتم التشهير باسمه ليكون عبرة لغيره من قيادات المنطقة ومسؤوليها وموظفي الإمارة.

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بنت ابوها
ضيف
بنت ابوها

الله يحفظه وينه عني يوقف لي عشان استلم حقوقي من دكتور ظالم موضوعي صار له فتره معطل والسبب صاحب منشاءه صحيه حسبي ونعم الوكيل فيه

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3 ساعة



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