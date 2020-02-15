بالفيديو.. رومانسية زوج طبيبة صينية تعالج مرضى كورونا

المواطن - ميادة السيد - ترجمة

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مؤثر يظهر طبيبة صينية تذهب إلى عملها سيرًا على الأقدام تحت الأمطار، وذلك في الساعة الثالثة صباحًا، من أجل علاج ضحايا فيروس كورونا المستجد، بينما كان زوجها يقود سيارته ببطء خلفها، من أجل حمايتها، وذلك دون علم منها.

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وأوضحت الصحيفة أن طبيبة الأطفال التي تعمل في مستشفى لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في ووهان، تركت منزلها وذهبت للعيش في أحد الفنادق خوفاً من أن تصاب بالفيروس وتنقله إلى زوجها، كما كانت أيضاً تتجنب مشاركته سيارته، وتكتفي فقط بإجراء مكالمات الفيديو منه للاطمئنان عليه. كانت الطبيبة وانغ شياو تينغ في طريقها إلى العمل في الساعة الثالثة صباحًا، من يوم الخميس الماضي، فقرر زوجها السير وراءها بسيارته دون أن تعلم حتى يتأكد من أنها ستصل إلى عملها في أمان. التقط الزوج مقطع فيديو للحظة حراسته زوجته أثناء ذهابها إلى العمل ونشره على حسابه بموقع ويبو الصيني، ليتداوله ملايين الأشخاص، وعلق أحدهم على الفيديو قائلاً: "يبدو وكأنها قصة حب من الأفلام الرومانسية"، بينما قال آخر "أنا دمعت، أتمنى لكم حياة سعيدة". يذكر أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قتل حتى الآن 1519 شخصًا، بينما أصاب ما يزيد عن 66 ألف شخص.