بامعوضة يكشف أهم مكاسب الأهلي من مباراة الاستقلال

المواطن – مروة نبيل

أعرب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد بامعوضة، عن سعادته بتحقيق الفوز على فريق الاستقلال الإيراني اليوم، موجهًا الشكر لجماهير الراقي على دعمهم وتحفيزهم للاعبين.

وقال أحمد بامعوضة: “الحمد لله رب العالمين انتصار مهم في ملعبنا أمام الفريق الإيراني يجعلنا متصدرين لمجموعتنا برفقة أشقائنا الوحدة.. وبإذن الله نتأهل سويًّا من هذه المجموعة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أسود المدرجات شكرًا لدعمكم وبإذن الله موعدنا القادم الجمعة في جدة أمام نادي الفتح في مسابقة الدوري”.

وأضاف: “من أهم مكاسب المباراة اليوم وجود سبعة لاعبين تحت 23 في التشكيل (محمد الربيعي- عبدالباسط- عبدالله حسون- على الأسمري- يوسف الحربي- محمد المجحد- عبدالرحمن غريب)، ومشاركة ستة منهم في إلقاء وبالتأكيد هم مستقبل أهلينا”.

الأهلي ضد الاستقلال:

ولعب الأهلي ضد الاستقلال الإيراني اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، والتي انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بهدفين مقابل هدف.

وسجل ثنائية الأهلي ضد الاستقلال الإيراني النجم سلمان المؤشر في الدقيقتين 17 و29، فيما نجح آرسلان مطهري في هز شباك الراقي عند الدقيقة 22.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020 وبفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي صاحب المركز الثاني، ثم الاستقلال والشرطة العراقي برصيد نقطة لكل منهما.

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