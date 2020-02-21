بامعوضة يُحفز الجماهير لحضور مباراة الأهلي والفتح

المواطن – مروة نبيل

وجّه المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد بامعوضة رسالة إلى جماهير الراقي، وطالبهم بحضور مباراة الأهلي والفتح اليوم من المدرجات لدعم اللاعبين.

وعلق أحمد بامعوضة على مباراة الأهلي والفتح قائلًا: “اليوم يرجع أهلينا وأخيرًا يلعب في جدة بعد غياب ٢٤ يومًا و٥ مباريات خارج ملعبنا الاتفاق في الشرائع والاستقلال في الكويت كان مفروضًا في ملعبنا”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أسود المدرجات ((وأنا واحد منكم)) واجبنا اليوم الحضور والدعم وبإذن الله مبدئيًا الحفاظ على المركز الثالث بعد تعثر الوحدة والضغط على الصدارة”.

الأهلي والفتح

والأهلي والفتح اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي والفتح اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يتذيل النموذجي الترتيب برصيد 12 نقطة.

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