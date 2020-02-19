بامعوضة يُعلن استقالته من منصب المدير التنفيذي للأهلي

المواطن – محمد سمعه

أعلن أحمد بامعوضة اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب بامعوضة عبر حسابه الرسمي في”تويتر” قائلًا: “تقدمت باستقالتي أمس من منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعُيّن أخي وصديقي محمد الحارثي في منصب المدير التنفيذي والذي أتمنى له كل التوفيق وبالتأكيد لأهلينا”.

وفي وقت سابق، وضعت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة مُرشحًا مفاجئًا للجماهير الأهلاوية من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، خلفًا للمدرب السويسري كريستيان جروس.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن الأهلي يفكر في التعاقد مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب نادي شنغهاي سيبيج الصيني، الذي سبق له تدريب الأهلي بموسم 2013-2014.

وكانت تقارير إخبارية قالت إن فيتور بيريرا يفكر بشكل جاد في مغادرة الصين، بعد انتشار فيروس كورونا مما دفع مجلس إدارة الأهلي للاستقرار على التعاقد معه لخلافة جروس، رغم ترشيح صالح المحمدي والمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

يذكر أن مازن بهكلي، يتولى تدريب النادي الأهلي حاليًا وبشكل مؤقت، حيث درّب الفريق في لقاء استقلال طهران الإيراني الذي أُقيم أول أمس الاثنين بالجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، كان استقر في وقت سابق على إقالة جروس من منصبه، بعد الخسارة من نادي الوحدة بالجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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