بثنائية المؤشر.. الأهلي يتجاوز الاستقلال ويتصدر مجموعته

المواطن – مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد الاستقلال الإيراني، التي أُقيمت على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بفوز الراقي بنتيجة 2/ 1.

الأهلي ضد الاستقلال:

وبدأت مباراة الأهلي ضد الاستقلال بشكل سريع، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في التقدم عند الدقيقة 17 من ركلة جزاء سددها النجم سلمان المؤشر قبل أن يتمكن آرسلان مطهري من تسجيل التعادل عند الدقيقة 22.

وضغط الراقي بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وواصل سلمان المؤشر تألقه وسجل الهدف الثاني في مباراة الأهلي ضد الاستقلال الإيراني عند الدقيقة 29، بعد تلقيه تمريرة مميزة من النجم عبدالرحمن غريب.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق الإيراني في الدقيقة 41، سددها اللاعب غفوري، إلا أن حارس مرمى الأهلي ياسر المسيليم تألق وتصدى لتسديدته، ليُحافظ على تقدم فريقه في الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريقان الضغط لتسجيل هدف جديد، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي مباراة الأهلي ضد الاستقلال الإيراني بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020 وبفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الشرطة العراقي في جدة، في الثاني من مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

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