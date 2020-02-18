بث مباشر .. مباراة التعاون ضد الدحيل

المواطن – مروة نبيل

تنطلق، بعد قليل، مباراة التعاون ضد الدحيل القطري التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

التعاون ضد الدحيل

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة التعاون ضد الدحيل اليوم، حيث ظهر كل منهما بشكل مميز في الجولة الأولى من البطولة الآسيوية، ونجح في تحقيق الفوز، ليتقاسما صدارة المجموعة، إلا أن فارق الأهداف لصالح الفريق القطري.

وأعلن المديران الفنيان البرتغالي فيتور كامبيلوس والمغربي وليد الركراكي عن تشكيلة مباراة التعاون ضد الدحيل التي ستنطلق، بعد قليل، ودفعا بالقوة الضاربة منذ البداية أملًا في الظهور بشكل مميز وهز الشباك مبكرًا.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون كالتالي؛ كاسيو، ياسين برناوي، طلال عبسي، فهد الرشيدي، فهد الحمد، سيدريك أميسي، محمد السهلاوي، فيصل درويش، أحمد عسيري، محمد أبو سبعان وعبدالمجيد السواط.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل كالتالي؛ كلود أمين، محمد موسى، مهدي بن عطية، أحمد ياسر، هان كوانغ، إدميلسون جونيور، كريم بوضيف، ماريو ماندزوكيتش، سلطان البراكي، علي حسن وعاصم ماديبو.

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