مع الساعات الأولى من اليوم الاثنين

بدء إيداع دعم حساب المواطن

2020/02/10
الساعة 12:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن
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المواطن - الرياض

بدأ حساب المواطن إيداع الدفعة الجديدة من مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين، مع الساعات الأولى من اليوم الاثنين 10 فبراير.

ويتم صرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم.

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نوره
ضيف
نوره

كيف اقدر افصل حساب الموطن عن زوجي ان مهجوره

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