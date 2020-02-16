بدء الضخ التجريبي للنفط من حقلي الوفرة والخفجي

المواطن – الرياض

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل: إن الكويت والمملكة بدأتا، أمس الأحد، الضخ التجريبي للنفط من حقلي الوفرة والخفجي اللذين تشترك الدولتان في إدارتهما.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الفاضل قوله: إن الإنتاج التجريبي من الحقلين في المنطقة المقسومة سيزيد تدريجيًّا إلى أن يصل إلى مستوياته العادية.

وأضاف أن حجم الإنتاج المشترك في المنطقة المقسومة سيصل قبل نهاية العام الحالي إلى ما يقرب من 550 ألف برميل يوميًّا، والإنتاج من هذه المنطقة مقسم بين كل من المملكة والكويت.

وقال الفاضل: إن الكويت تهدف الآن إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميًّا بحلول عام 2040.

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