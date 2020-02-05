برشلونة يُنهي الخلاف بين ميسي وأبيدال

المواطن - محمد سمعه

انتهى اجتماع جوزيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، مع الفرنسي إيريك أبيدال سكرتير برشلونة، بالإبقاء على الأخير في منصبه، وذلك بعد الخلاف الذي دار بين أبيدال والأرجنتيني ليونيل ميسي حول سبب إقالة المدرب السابق لبرشلونة، إرنستو فالفيردي.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية: إن بارتوميو أنهى الخلاف بين ميسي وأبيدال، حيث سيسافر أبيدال مع بارتوميو لقيادة بعثة برشلونة إلى مدينة بيلباو استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو في كأس إسبانيا.

وكان الخلاف نشب بين أبيدال وميسي؛ وذلك بسبب اتهام أبيدال لاعبي برشلونة بتسببهم في إقالة فالفيردي، الأمر الذي أغضب ميسي فطالبه بالكشف عن هؤلاء الأسماء.

يذكر أن مجلس إدارة برشلونة، كان اتخذ قرارًا بإقالة فالفيردي وتعيين المدرب الإسباني كيكي سيتين.

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