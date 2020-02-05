بسبب المال أب يقتل ابنه بطريقة بشعة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أدين رجل بقتل ابنه وزوجته في فترتين زمنيتين مختلفتين للحصول على مبلغ التأمينات، وتم فضج جرائمه على يد زوجته الثانية بعدما شكت في ناوياه.

وتعود الواقعة إلى 12 عامًا، حين قرر كارل كارلسن، 60 عامًا، إشعال النار في زوجته كريستينا كارلسن في منزلهما في كاليفورنيا، بعد تسريب الكيروسين وإشعال النار فيه، للحصول على بوليصة تأمين على الحياة بقيمة 200 ألف دولار كانت قامت بها قبل 19 يومًا فقط من وفاتها.

كما أقر بأنه مذنب في جريمة قتل ابنه البالغ من العمر 23 عامًا في نيويورك عام 2008، للحصول على تعويض تأمين بقيمة 700 ألف دولار، حيث سقطت فوقه شاحنة والده بينما كان يعمل تحتها لإصلاحها له، وقيدت وفاته مثل أمه على أنها حادث.

بعد الحصول على الأموال، انتقل إلى نيويورك، وابتاع منزلًا وتعرف على سيدة جديدة باتت لاحقًا زوجته، ولم تساورها الشكوك حول مأساة الرجل الذي فقد زوجته وابنه في حادثين مؤلمين إلا عندما نصحها بالحصول على بوليصة تأمين بقيمة 1.2 مليون دولار.

ومن جهة أخرى كانت بدأت الشرطة في النظر في قضية كارلسن مجددًا لأنه كان المستفيد الوحيد من البوليصتين السابقتين، وهنا وافقت زوجته الثانية سيندي على مساعدة المحققين من خلال ارتداء الأسلاك والتحدث معه عن وفاة ابنه.

وفي التسجيلات، اعترف كارلسن بقتل ابنه، وبعد استجواب دام 10 ساعات، أخبر الشرطة في النهاية أنه كان هناك عندما سقطت الشاحنة على ابنه، وأصر على أنه كان حادثًا لكنه اعترف بأنه ترك ابنه ليموت.

وبعد اتهام كارلسن بقتل ابنه، أعادت الشرطة في كاليفورنيا فتح التحقيق في وفاة زوجته.

ويواجه كارلسون الآن حكمًا بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط.

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