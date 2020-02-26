بسبب كورونا.. عبدالله بوشهري في الحجر الصحي بالكويت
للتأكد من عدم إصابته بالفيروس

بسبب كورونا.. عبدالله بوشهري في الحجر الصحي بالكويت

2020/02/26
الساعة 8:26 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر الفنان الإيراني الذي يعيش في الكويت، عبد الله بوشهري في الحجر الصحي، وذلك عقب عودته إلى الكويت قادمًا من إيران والتي كان في زيارة لها قبل أيام.

ظهر بوشهري في الصورة وهو يرتدي القناع الواقي ويقف في الحجر الصحي استعدادًا لبدء العزل والذي تصل مدته إلى 14 يوماً، للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي انتشر بين الإيرانيين في الفترة الأخيرة.

وأعاد العديد من المغردين مقطع فيديو قديم للشهري ظهر خلاله وهو يسخر من الأطباء ورواتبهم، قائلاً:”بدخل بشهرين مثل الراتب اللي بيحصل عليه الدكتور في عامين، الحمد لله إني ما صرت دكتور”.

وعلق الكثير من المغردين ومن بينهم عزيزان السياف الذي قال:” الحين من يعالجك؟ معاشك أبو شهرين ولا الدكتور؟، وإنَّ على الباغي تدورُ الدوائرُ”.

بينما قال بدر غانم السويط: ” الله يا الدنيا شفت الحين شلون الدنيا تلف وتدور؟، الحين أنت بحاجة ماسة للدكاترة والدكاترة مو بحاجة لك لكن يعطفون عليك عطف ويعالجونك”.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية، أعلنت يوم أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” إلى 11 حالة، وذلك بعد تسجيل حالتين جديدتين، لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأوضحت الصحة الكويتية أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، في أحد المستشفيات المجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد.

عبد الله بو شهري
عبدالله بو شهري

 

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