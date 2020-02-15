بشكل نهائي .. من هو مدرب الاتحاد الجديد؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي علاء سعيد، المعروف بميوله الاتحادية، عن المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي سيخلف المدرب الهولندي هينك تين كات.

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وقال علاء سعيد عبر حسابه في"تويتر": "الاتحاد يتعاقد مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة". جدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان أقال المدرب تين كات من تدريب الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي، بعد الخسارة من نادي ضمك بالجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفي وقت سابق، علّق الناقد الرياضي عدنان جستنيه، المعروف بميوله الاتحادية برأيه حول اقتراب مجلس إدارة نادي الاتحاد من التعاقد مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي. وكتب جستنيه تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قائلًا: "إن كان خبر تعاقد الاتحاد مع فابيو كاريلي صحيحًا، هي خطوة جيدة من الإدارة لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، ولكن أتمنى أن يتم توقيع العقد باتفاق محدد لنهاية هذا الموسم، وقابل للتجديد وزيادة قيمة العقد في حالة كانت الرغبة موجودة عند الطرفين، إما إبرام عقد لسنة ونصف، فتلك مغامرة، غير مضمون عواقبها، ولا تدل على الاستفادة من التجارب المؤلمة". وقال المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد أحمد صادق دياب لـ”القناة الرياضية السعودية”: “فابيو كاريلي مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنسبة 80%”.