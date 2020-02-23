بعدما فضحته.. أول رد من قصي خولي على اتهامات زوجته

المواطن - متابعة

أثار الفنان السوري قصي خولي الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعدما ظهرت سيدة تدعى مديحة الحمداني، في مقطع فيديو، وقالت: إنها زوجته وأنه يسيء إليها.

تحدثت الحمداني في الفيديو عن الإساءات التي تتعرض لها بسبب زوجها ووالد ابنها قصي خولي، قائلة: “أنا مش بنت شوارع، صرت عرضة لـ اللي يسوى واللي ما يساوي بسبب إساءة زوجي لي ولابني”، موضحة أن حظها السيئ هو من جعلها تتعرف على الشخص الخطأ.

انتظر الكثيرون رد قصي على هذا الفيديو بفارغ الصبر، ليخرج الفنان السوري ويعلق بالفعل، ولكنه لم يسئ إليها، حيث قال: إنها زوجته ووالدة ابنه ولها كل الاحترام والتقدير، وأنه لن يتحدث في أمورهم الشخصية والخاصة على وسائل الإعلام.

نشرت صفحة برنامج “دبي كروز” الذي بدأت بتقديمه الإعلامية ميساء مغربي على “تلفزيون دبي”، مقطع فيديو ترويجي من الحلقة التي قامت بتصويرها مع الفنان قصي خولي، قال خلاله: إنه انفصل عن زوجته بالفعل.

ورد على سؤال ميساء حول ما إذا كان ابنه سيكون معه أو مع والدته قائلًا: “إن شاء الله ابني لا يبعد عن رمش عيني ثانية، الحياة أصبح لها طعم ثانٍ عقب ولادته”.

واجهت ميساء الكثير من الاتهامات عقب نشر الفيديو الترويجي حيث إن البعض رأوا أنها قامت بحذف مقاطع من الحلقة تحدث فيها قصي عن زوجته السابقة، بناء على طلب منه، لتخرج في مقطع فيديو وتؤكد أنها لم تقم بذلك، قائلة: “إني أشهد شهادة حق أن حلقة اليوم لقصي الخولي لم ينقص منها أي شيء تم تسجيله”.

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