بعد أزمتهما مع النصر .. لقب غريب لمباراة الشباب وضمك

المواطن – محمد سمعه

أطلق الإعلامي الرياضي عيسى الروقي لقبًا غريبًا على المباراة المرتقبة بين ناديي الشباب وضمك، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الروقي عبر حسابه في “تويتر” عن مباراة الشباب وضمك: “كلاسيكو ابن زكري والبلطان، أعتقد أن فخامة الاسمين أعلاه تكفي”.

وأتى هذا اللقب، بعد الأزمة التي حدثت بين فريقي ضمك والشباب مع النصر، حيث كانت الأزمة الأولى بإطلاق الجزائري نور الدين بن زكري لتصريحات نارية عن النصر بعد لقاء الفريقين بالدوري، أما الأزمة الثانية فتمثلت في تصريحات البرازيلي بيتروس لاعب النصر الهجومية ضد خالد البلطان رئيس الشباب.

وكان الإعلامي عبدالعزيز المريسل أعلن عبر حسابه في “تويتر” بوقت مسبق، أن إدارة النصر قررت معاقبة بيتروس وفقًا للائحة الداخلية للنادي، بعد تصريحاته عن خالد البلطان.

يذكر أن النصر كان تعادل مع ضمك بهدف لكل فريق، وفاز على نادي الشباب بالجولة الـ18 بنتيجة 4/ 2 يوم الجمعة الماضية ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه الشباب نادي ضمك، غدًا الخميس، في افتتاح الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري، حيث تنطلق المباراة في الساعة السادسة والنصف مساءً.

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