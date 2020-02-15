بعد رسالة بيتروس .. كيف دعم الشبابيون خالد البلطان؟

المواطن – محمد سمعه

قررت الجماهير الشبابية دعم خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، وذلك بعد الرسالة التي وُجهت له أمس الجمعة من اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب النصر، بعد مباراة الفريقين بالجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودشن الجمهور الشبابي وسم “كلنا البلطان” عبر موقع “تويتر” دعمًا لرئيس النادي خالد البلطان بعد تصريحات بيتروس نجم النصر عنه.

وتحدث بيتروس للقناة الرياضية السعودية بعد مباراة النصر والشباب قائلًا: “نحن نحترم الجميع ونُطالب الجميع باحترامنا أيضًا، وكذلك أوجه رسالتي لخالد البلطان رئيس الشباب، لقد رد النصر في الملعب وحقق الفوز، وهو شخص يتكلم كثيرًا، لكن النصر لم يتأخر في الرد”.

وفي وقت سابق، كشف خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، عن لاعب الليث الذي كان مُقصرًّا ضد نادي النصر في مباراة الفريقين.

وتحدث خالد البلطان لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “عبدالمجيد الصليهم كان مقصرًّا ولم يظهر بمستواه المعهود، وربما التوفيق لم يُحالفه، لكن الشباب كان الأفضل وفي عشر دقائق انقلبت الأمور لصالح النصر، وأعتقد أن حكم اللقاء ظلمنا لأن هدف النصر الأول كان مخالفة لصالح لاعبي الشباب بعد دفع حمد الله”.

وأضاف خالد البلطان: “سنجلس مع المدرب لويس غارسيا لتحليل الخسارة وأسبابها، وهدفنا هو تحسين ترتيبنا في الدوري بصورة جيدة، ونحن خسرنا بشرف ضد فريق كبير مثل نادي النصر”.

وسبق لـ خالد البلطان أن أثار الجدل، بعد أن تحدث عن نادي النصر ووصفه بنادي الجاليات، ردًّا على تصريح سعود السويلم رئيس النصر السابق وقتها، الذي سخر من عدد مشجعي الشباب قائلًا بأنهم عبارة عن استراحتين و16 بيتًا.

يذكر أن خالد البلطان كان انتُخب رئيسًا للشباب لمدة أربع سنوات في صيف عام 2019، بعد أن كان مُكلفًا برئاسة النادي.

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