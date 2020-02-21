بعد نفاد التذاكر.. آل الشيخ يعلن زيادة مقاعد “عطل فني”

المواطن – الرياض

تجاوب رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مع مطالب الجمهور بزيادة مقاعد مسرحية “عطل فني”، حتى يتثنى لهم مشاهدتها.

ونشر آل الشيخ تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قال فيها: “جمهورنا الحبيب بناءً على طلبكم تم طرح مقاعد إضافية لمسرحية عطل فني، يومي 21 و22 فبراير الجاري، في جامعة دار الحكمة بجدة”.

وتعرض مسرحية عطل فنى في جدة أيام 20 – 21 – 22 فبراير الجاري، على مسرح جامعة دار الحكمة، وذلك بعدما حققت نجاحًا بعرضها في موسم الرياض، والمسرحية من بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر ونشوى مصطفى وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة.

وقبل بدء عرض المسرحية في المملكة من جديد توجّه الفنان أكرم حسنى، بالشكر لرئيس هيئة الترفيه، لدعمه للمسرحية قائلًا : الحمد لله مسرحية عطل فني في جدة كامل العدد طوال الثلاث أيام، شكرًا جزيلًا معالي المستشار تركي آل الشيخ لدعمك المستمر”.

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