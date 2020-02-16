بكتيريا مبرمجة لتدمير الخلايا السرطانية!

المواطن – متابعة

توصل علماء بجامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك، لأسلوب مبتكر من شأنه الدفع بمعركة الطب ضد السرطان لصالح القضاء على المرض القاتل، وذلك بالاعتماد على “بكتيريا البروبيوتيك”.

ويندرج الأسلوب ضمن قائمة علاجات السرطان التي تصنّف على أنها مناعية، أي أنها تستعين بالجهاز المناعي لدى المصاب بالمرض الخبيث في مواجهته.

وحسبما ذكر موقع “ساينس فوكس” المتخصص بالأخبار العلمية، فإن هذا النوع من البكتيريا يطلق مركبات تعمل كمثبطات للأورام التي تستهدف الجهاز المناعي للمصاب بالسرطان، بحسب “سكاي نيوز”.

ويبرز دور الجهاز المناعي في القدرة على التمييز بين الخلايا السليمة وتلك المشوّهة أو الغريبة، كما هي الحال مع الخلايا السرطانية.

وتنظم استجابة الجهاز المناعي من قبل نقاط تتولى مهمة تنشيط النظام ليكون بوضع هجومي، أو تثبيطه ووضعه بحالة خمول.

وتتميز بعض أنواع الخلايا بقدرتها على حماية نفسها من الإصابة بالسرطان عبر محاكاة أسلوب عمل تلك النقاط، وهو ما جعل الباحثين يطوّرون عقاقير تستهدفها، وتحجب فترات الخمول الخاصة بالجهاز المناعي.

تابعنا على تواصل معنا على