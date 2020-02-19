بلدية أحد المسارحة تتجاوب مع “المواطن” وتزيل البسطات العشوائية

المواطن – علي مدخلي – جازان

تجاوبت بلدية محافظة أحد المسارحة مع التقرير المنشور في “المواطن” بتاريخ 21/ 01/ 2020، والذي جاء بعنوان “البسطات العشوائية بأحد المسارحة فوضى ومنظر غير حضاري”، حيث أزالت البلدية هذه البسطات العشوائية والتي كان يعج بها سوق الخضار والفواكه بالمحافظة في منظر غير حضاري.

وعبر عدد من أصحاب المحلات النظامية بسوق الخضار والفواكه بمحافظة أحد المسارحة وعدد من مرتادي السوق عن شكرهم وتقديرهم لـ”المواطن” على دورها في نقل هذه الملاحظات.

وكانت “المواطن” قد نقلت عدداً من الشكاوى من انتشار البسطات العشوائية خارج محلات السوق والتي تعمل الكثير منها دون ضوابط ناهيك عن منظرها غير الحضاري مطالبين بالحد منها، مبينين أن غياب الرقابة وعدم المتابعة من الجهات المعنية، أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار بسطات الخضار في السوق واتساع وجودها بهذا الشكل العشوائي.

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