بلدية رجال ألمع تحصد جائزة التميز البلدي

المواطن - محمد الغبيشي - رجال ألمع

حققت بلدية محافظة رجال ألمع المركز الأول على مستوى بلديات منطقة عسير “فئة د و هـ ” لتميزها في الأداء البلدي، وذلك ضمن جائزة أمانة عسير التي أطلقتها مؤخرًا تحت مسمى “جائزة الأداء البلدي ” والتي تعتمد على مؤشرات الأداء الاستراتيجي ونسبة الإنجاز في المشهد الحضري 2019، حيث قام سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بتكريم بلدية رجال ألمع ضمن الفائزين بجائزة الأداء البلدي.

من جهته رفع رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ” سعيد بن علي حافظ” شكره لسمو أمير المنطقة وسعادة الأمين على هذا التكريم، مبينًا أن هذا التكريم يفرض مسؤولية أعظم وأكبر من ذي قبل للحفاظ على المستوى الذي وصلت له البلدية، مؤكدًا أن البلدية تسير دائمًا وفق توجيهات سعادة الأمين والعمل بنصائحه التي دائمًا تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أوضح “حافظ” أن جائزة الأداء البلدي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في القطاع البلدي وتحقيق المستهدفات المطلوبة على مستوى وزارة الشؤون البلدية والقروية وتعمل على قياس أداء البلديات من خلال مؤشرات دقيقة بغرض تحفيز وتشجيع الكوادر لتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين؛ وإيجاد روح التنافس في العمل البلدي بالمنطقة، وكذلك تعزيز ثقافة التميز، وتسليط الضوء على نجاحات وإنجازات البلديات وجهودها في خدمة المواطنين والمقيمين، إلى جانب نشر ثقافة القياس.

وأضاف “حافظ” أن هذا التكريم ما هو تتويج لجهود جميع العاملين بالبلدية من أصغرهم إلى أكبرهم ومدى تفانيهم وإخلاصهم في عملهم سائلًا المولى عز وجل للجميع التوفيق في خدمة الدين والمليك والوطن.

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