بلومبرغ تصنف السعودي سليمان الحبيب ضمن أغنى أطباء العالم 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

دخل طبيب الأطفال السعودي سليمان عبد العزيز الحبيب، إلى قائمة بلومبرغ لأصحاب المليارات، بعد أن أصبح واحدًا من أغنى الأطباء في العالم بعد طرحه مجموعة الخدمات الطبية التي أسسها للاكتتاب العام الأولي.

وكان الحبيب طرح 17.4 مليون سهم من حصته للبيع بسعر 50 ريالاً للسهم، وهو الطرح الأكبر في السوق السعودي بعد أرامكو، بحسب ما وصفت بلومبرغ.

وبناءً على سعر البيع المعلن عن 50 ريالاً للسهم في حصته البالغة 17.4 مليون سهم أصبحت ثروة طبيب الأطفال السعودي الآن تُقدر بـ 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار).

وكان قد أسس الحبيب، 68 عامًا، مجموعته في عام 1993 بعد أن شغل منصب كبير الأطباء ورئيس أطباء الأطفال في مستشفيين حكوميين بالرياض، وبعد تخرجه من جامعة الملك سعود، قام بزمالة طب الأطفال في الكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة.

ويمتلك الحبيب 49% من أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية التي أصبحت واحدة من أكبر مقدمي الرعاية الصحية في المملكة، حيث تدير المستشفيات والعيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات الطبية في جميع أنحاء المملكة وكذلك في دبي والبحرين.

وتسعى الشركة إلى الاستفادة من خطط الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية والاتجاهات الديموغرافية في البلاد.

ويُذكر أن عددًا قليلًا جدًا من الأطباء يصنفون بين أغنياء العالم، ويُعد توماس فريست مؤسس HCA Healthcare Inc هو الأكثر ثراءً ببين الأطباء بثروة تبلغ 13.1 مليار دولار، ويمتلك رائد الأعمال والتكنولوجيا الحيوية باتريك سون شيونغ ثروة قدرها 9.2 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ.

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