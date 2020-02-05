حول العلاقات العامة وتحدیات التوصیل في قطاع الغذاء

بورشتي عمل .. هنقرستیشن تشارك في ملتقى بیبان

2020/02/05
الساعة 4:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
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هنقرستیشن
المواطن - الرياض

شاركت هنقرستیشن الأسرع والأكبر نموا على مستوى الشرق الأوسط في النسخة الثانية من ملتقى بیبان الریاض المقام في واجهة الریاض على مدى أربعة أیام ابتداء من یوم الأربعاء 29/01/2020.

ویتسم ملتقى بیبان بتنظیم الهیئة العامة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة “منشآت” بتفرده بجمع كافة المهتمین بقطاع الأعمال والجهات الداعمة والممكنة تحت سقف واحد، إضافة إلى ریادته، فهو الملتقى الأول من نوعه الذي ُیعنى بالمنشآت الصغیرة والمتوسطة، كما أنه لا یقتصر على الجانب النظري بقطاع الأعمال فحسب بل یقدم حلولًا مناسبة لدعم المنشآت الصغیرة والمتوسطة.

ویزخر ملتقى بيبان بالعدید من حلقات النقاش العلمیة وورش العمل المتخصصة، حیث قام عمر ربحان المتحدث الرسمي ونائب الرئیس التنفیذي – للعلاقات العامة وتطویر الأعمال في هنقرستيشن بتقدیم ورشة عمل عن أهمیة العلاقات العامة في نمو الأعمال، فيما قدم صهیب البلوشي نائب الرئیس للعملیات اللوجستیة ورشة عمل بعنوان أساسیات وتحدیات التوصیل في قطاع الغذاء.

هنقرستیشن تشارك في ملتقى بیبان 2020

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