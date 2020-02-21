بوفون: لاتسيو المنافس الأخطر على يوفنتوس

المواطن – مروة نبيل

أكد حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، جيانلويجي بوفون أن فريق لاتسيو يُعتبر الخصم الأخطر على اليوفي هذا الموسم، مشيدًا في الوقت ذاته بعمل المدير الفني ماوريسيو ساري.

وقال بوفون: “الانتقادات الموجهة لماوريسيو ساري؟ كان ضروريًا تغيير جلد الفريق من أجل الانسجام مع أسلوب لعب جديد.. الأمر يحتاج لبعض الوقت، وكان من الصواب تجربة أشياء مختلفة لتحقيق أهدافنا”.

وتابع حارس المرمى المخضرم تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “آمل أن يظل ماوريسيو ساري، لأن ذلك يعني أننا سنفوز بشيء”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “المنافسة محليًا؟ إذا تقدم إنتر في الدوري الأوروبي، ربما أقول إن لاتسيو هو المنافس الأخطر. إنهم يلعبون يوم الأحد فقط، وهذا يجعلهم أكثر رعبًا”.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الوصيف، ويحتل إنتر المركز الثالث بـ54 نقطة.

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