بيتروس في مرمى الانتقادات

المواطن – مروة نبيل

تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي بيتروس، لانتقادات قوية خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب تصريحاته ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان.

وكان بيتروس قد أثار حالة من الجدل، بعدما وجه رسالة إلى رئيس نادي الشباب خالد البلطان وطالبه بعدم التحدث كثيرًا عقب رد النصر في الملعب وفوزه بالمباراة، خاصة أن العالمي بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.

وعلق النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” على تصريحات نجم النصر، وقال محمد الناصر: “عبارة بيتروس مسيئة والدليل المترجم لطّفها.. ومن أنت يا بيتروس حتى تقيّم خالد البلطان؟”.

وقال بندر الرشود: “لو كان بيتروس تم إيعازه بالتصريح لن (يلطّف) المترجم حديثه.. كاللاعب منتشي ولم يتم إيعازه.. وخالد البلطان دائمًا متنرفز من الأهلي والنصر”.

وتابع علي المرشود: “إعلام الهلال مع إعلام الشباب أصبح قوي.. ما هو المطلوب الآن من بيتروس؟.. تصريح هتان باهبري في الموسم الماضي أقوى من تصريح بيتروس.. بيتروس لم يسيء.. ولجنة الانضباط ستخطئ إن عاقبته”.

وأضاف غازي الرعوجي: “تصرف بيتروس غير مقبول وتجاوز على “قامة” له كل الاحترام”، قال خالد الزيد: “بيتروس لابد أن يهتم داخل الملعب فقط.. واللائحة الداخلية في الأندية فيها عدم الإساءة.. الرموز والقامات في الأندية يجب أن تحترم”.

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