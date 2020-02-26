تأجيل مباراة جديدة في دوري أبطال آسيا بسبب كورونا

المواطن - مروة نبيل

تأجلت مباراة تشيانج راي يونايتد التايلاندي ضد سول الكوري الجنوبي في دوري أبطال آسيا 2020 لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد التايلاندي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تلقيه خطابًا من الاتحاد الآسيوي، يؤكد موافقته على طلب تشيانج راي بعدم السفر إلى كوريا الجنوبية.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل المباراة، بعد تفشي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الأيام الماضية، كما تم إلغاء وتأجيل العديد من المسابقات الرياضية هناك.

وتُعتبر هذه المباراة ضمن مواجهتين مفترض إقامتهما في كوريا الجنوبية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن يلعب بيرث جلوري الأسترالي ضد أولسان يوم الأربعاء.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن، اليوم الأربعاء، عن موافقته على تأجيل مباراة التعاون ضد برسبوليس الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة، بسبب كورونا أيضًا، كما أجل العديد من المواجهات أمام الفرق الصينية بعد تفشي الفيروس.

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