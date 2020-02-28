تألق أرسينيو نونيز يُهدد انطلاقة الرائد

المواطن - مروة نبيل

تألق النجم البرتغالي أرسينيو نونيز بشكل لافت مع الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراة الرائد اليوم.

ويلعب الفيحاء ضد الرائد عند الساعة 8:10 مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ20 “شباب العشرين Y20″، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض أرسينيو نونيز 17 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمعدل 1369 دقيقة لعب، وصنع 7 أهداف، وأحرز هدفًا آخر.

وبلغت دقت تمريرات أرسينيو نونيز 82%، وقام بصناعة 28 فرصة لزملائه، ولديه 24 عرضية ناجحة، كما يملك 15 مراوغة ناجحة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الفيحاء ضد الرائد اليوم، يقع الفريق البرتقالي في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يحتل الفريق الريداوي المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر