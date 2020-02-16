تاوامبا ينعش تدريبات التعاون

تاوامبا ينعش تدريبات التعاون

2020/02/16
الساعة 8:08 مساءً
- ‎فيالرياضة
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نجم التعاون تاوامبا

المواطن – مروة نبيل

شارك الكاميروني لياندر تاوامبا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الجماعية، اليوم الأحد، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان تاوامبا قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة التعاون ضد النصر في كأس السوبر السعودي، يناير الماضي، وأثبتت الفحوصات الطبية معاناته من كسر في شظية القدم ووجود تمزق في أربطة الكاحل.

وخضع المهاجم الكاميروني تاوامبا لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الأسابيع الماضية، قبل أن يُشارك في تدريبات التعاون الجماعية اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الدحيل القطري، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

تاوامبا في تدريبات التعاون
تاوامبا

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