تجاوبًا مع “المواطن”.. تركيب لوحات إرشادية بجسر التوحيد في جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

في تجاوب سريع مع ما نشرته “المواطن”، مساء أمس، تحت عنوان “فيديو.. خطر يهدد عابري جسر التوحيد بجازان”، قامت الجهات المعنية ممثلة بإدارة المرور وأمانة جازان، صباح اليوم الأربعاء، بتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية بالأرصفة الفاصلة بين جسر التوحيد وأسفل الجسر.

ورصدت عدسة “المواطن” مساء اليوم، إزالة الخطر الذي كان يتربص بالمركبات العابرة لجسر التوحيد، وذلك بعد القيام بتركيب لوحات إرشادية بها إضاءات عاكسة ليلًا، لتحذير قائدي المركبات لسلك أحد الطريقين باتجاه اليمين أو اليسار، وذلك عند الأرصفة الفاصلة بين الجسر وأسفل الجسر.

وأبدى عددٌ من الأهالي امتنانهم لصحيفة “المواطن”، ولمسؤولي مرور جازان أمانة المنطقة؛ وذلك لتفاعلهم مع التقرير المنشور وتجاوبهم السريع، والقيام بتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية لقائدي المركبات العابرين لجسر التوحيد، آملين أن يتم تركيب لوحات إرشادية إضافية بجميع المواقع حول جسر التوحيد بالقريب العاجل.

جاء ذلك بعد أن رصدت عدسة “المواطن”، مساء أمس، وجود خطر يهدد المركبات العابرة لجسر التوحيد في مدينة جازان، وذلك بسبب غياب اللوحات والإشارات الضوئية التحذيرية بالمنطقة الفاصلة بين الجسر والطريق أسفل الجسر للقادمين من طريق الملك عبدالعزيز.

وقد يتسبب هذا في وقوع حوادث مرورية أو ارتطام المركبات العابرة بالرصيف الفاصل بين الجسر والطريق بأسفل الجسر، رغم افتتاح مشروع الجسر بشكل رسمي قبل أكثر من 6 أسابيع.

يأتي ذلك بعد أن لاحظ عدد من قائدي المركبات صباح أمس وجود قمع بلاستيكي تم وضعه بمحاذاة الرصيف الفاصل بين الجسر والطريق بأسفل الجسر، مما أثار استياء قائدي المركبات من هذه الطريقة البدائية لتحذير عابري الجسر! متسائلين: أين مسؤولو إدارة مرور جازان عن الخطر الذي يتربص بالمركبات العابرة لجسر التوحيد؟

وقال عادل الزيلعي لـ“المواطن”، إن مشروع جسر التوحيد تم افتتاحه قبل عدة أسابيع دون تركيب لوحات وإشارات ضوئية تحذيرية عند الأرصفة الفاصلة بين الجسر وأسفل الجسر بالاتجاهين بطريق الملك عبدالعزيز وطريق المطلع، مشيرًا إلى وقوع حادث ارتطام لمركبة من نوع فورد بالرصيف الفاصل بين الجسر وأسفل الجسر حيث تضررت أسفل المركبة بشكل كبير، وذلك بعد أيام من افتتاح الجسر.

وناشد عدد من الأهالي مسؤولي إدارة مرور جازان وأمانة المنطقة بالوقوف على الخطر الذي يهدد المركبات العابرة لجسر التوحيد، العمل على تركيب لوحات وإشارات ضوئية تحذيرية بالأرصفة الفاصلة بين الجسر وأسفل الجسر بالاتجاهين بشكل عاجل، قبل وقوع المزيد من الحوادث المرورية.

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