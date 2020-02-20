تجربة مختلفة في مهرجان صقور طريف تحت زخات المطر

المواطن – واس

عاش زائرو مهرجان الصقور في نستخة السادسة في محافظة طريف بمنطقة الحدد الشمالية أمس مع هطول الأمطار يوماً استثنائيًا ، ودفعت الأجواء البديعة أرباب الأسر إلى اصطحاب أطفالهم والتقاط الصور التذكارية لهم مع الصقور المعروضة في ساحات وصالات المهرجان، إلى جانب زيارة الأجنحة المشاركة والتفاعل مع ما يقدم من فعاليات منها محميات طائر الحبارى والأرانب البرية وطائر القطا وطائر الكروان.

وحرصت اللجنة المشرفة على النسخة الحالية للمهرجان الذي تنظمه إمارة المنطقة على إدراج حزم من الفعاليات المنوعة ،تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات العلاقة وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية والموروث الشعبي.

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