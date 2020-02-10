تحذير جديد بشأن فيروس كورونا

المواطن - متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الاثنين، أن انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أشخاص لم يزوروا الصين “قد تكون الشرارة التي تشعل نارًا أكبر”، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه صينيون العودة إلى أعمالهم بعد عطلة العام القمري الجديد.

ووصل عدد الوفيات جراء المرض إلى 909 أشخاص، وتوفي أمس الأحد 97 شخصًا، وهو أكبر عدد من حالات الوفاة في يوم واحد منذ اكتشاف تفشي كورونا أول مرة في ديسمبر في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.

وظلت السفينة “دايموند برنسيس” السياحية قيد الحجر الصحي وعلى متنها نحو 3700 من الركاب والطاقم في ميناء يوكوهاما الياباني. وأكدت الفحوص وجود 65 إصابة إضافية على الأقل بفيروس كورونا الجديد بين ركابها، بما يرفع عدد الحالات المؤكدة على متن السفينة إلى 135.

وتراجعت أسعار الأسهم والنفط بسبب مخاوف من تأثير إغلاق المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على سلاسل الإمداد.

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