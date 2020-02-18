تحذير من أبل يقود داو جونز وستاندرد أند بورز لانخفاض

تحذير من أبل يقود داو جونز وستاندرد أند بورز لانخفاض

2020/02/19
الساعة 1:53 صباحًا
- ‎فياقتصاد
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المواطن – متابعة 

هبط المؤشران داو جونز وستاندرد أند بورز يوم أمس الثلاثاء، بينما أنهى المؤشر ناسداك جلسة التداول في بورصة وول ستريت على ارتفاع طفيف، بعد تحذير بشأن المبيعات من عملاق التكنولوجيا أبل أبرز تأثير تفشي فيروس كورونا على سلاسل الإمداد العالمية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 165.89 نقطة، أو 0.56 بالمائة، ليغلق عند 29232.19 نقطة، بينما أنهى المؤشر ستاندرد أند بورز جلسة التداول منخفضًا 9.87 نقطة، أو 0.29 بالمائة، إلى 3370.29 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 1.57 نقطة، أو 0.02 بالمائة، إلى 9732.74 نقطة.

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