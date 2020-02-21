تحذير من حمام دم في سوريا

المواطن – متابعة

حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن القتال في شمال غرب سوريا قد “ينتهي بحمام دم”، وكررت دعوتها لوقف إطلاق النار، بينما نفت موسكو تقارير عن نزوح جماعي للمدنيين نتيجة هجوم للحكومة السورية، بدعم روسي في المنطقة.

وتقاتل القوات السورية، مدعومة بالقوة الجوية الروسية، منذ ديسمبر، للقضاء على آخر معاقل مسلحي المعارضة في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وأدى الهجوم الأخير في منطقتي حلب وإدلب إلى نزوح نحو مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، فروا من الاشتباكات بحثًا عن ملاذ آمن في الشمال قرب الحدود التركية.

وقالت تركيا التي تستضيف حاليًّا 3.7 مليون لاجئ سوري: إنها لا يمكنها استيعاب تدفق جديد للاجئين، وحذرت من أنها ستستخدم القوة العسكرية لصد تقدم القوات السورية في إدلب، وتخفيف الأزمة الإنسانية في المنطقة.

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