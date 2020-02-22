تحذير من حيلة جديدة لاختراق واتساب بسهولة

المواطن – متابعة

يحذر خبراء التقنية من خطورة اختراق حسابات مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتسآب ” من خلال محرك البحث جوجل بسهولة.

وأوضح الخبراء أن الدعوة إلى قروب عبر الرابط تسهل للمخترقين التوصل لتلك المجموعات وفهرستها عبر محرك جوجل بسهولة، ومن ثم التوصل إلى حسابات المشاركين وأرقام هواتفهم.

وقال صحفي بإذاعة “دويتشه فيل” الألمانية إن جوجل يعطي 470 ألف نتيجة بحث لعناوين الدردشات على واتسآب المستخدمة في القروبات.

وحذر الصحفي من تداول تلك الروابط مؤكداً أنها باتت حيلة شهيرة لاختراق الحسابات، وأنه لا ينبغي الدخول إلا على الروابط الموثوق بها.

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