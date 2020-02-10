تحذير من عدم الفصل بين الحسابات الشخصية والتجارية
قد يتسبب في مشاكل وعقبات مع الزكاة والدخل

تحذير من عدم الفصل بين الحسابات الشخصية والتجارية

2020/02/11
الساعة 12:49 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار
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المواطن - الرياض

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن عدم الفصل بين الحسابات الشخصية والحسابات التجارية قد يتسبب في مشكلات.

وقالت البنوك السعودية في تغريدة لها عبر تويتر: إن عدم الفصل بين الحسابات الشخصية وحسابات المنشأة قد يتسبب في مشاكل، وعقبات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ وذلك بسبب عدم دقة المعلومات المالية للمنشأة.

جدير بالذكر أن هيئة الزكاة والدخل تشترط على المنشآت تقديم مستنداتها الخاصة بالضريبة بالشكل المطلوب والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، وذلك اعتدادًا بأن التهرب من الضريبة بتقديم معلومات غير دقيقة يُعرض المنشأة المخالفة إلى عقوبات شديدة.

وأوضحت الزكاة والدخل في وقت سابق أن العقوبات هي غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات التي تم التهرب من دفع القيمة المستحقة بشأنها.

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ام محمد الخالدي
ضيف
ام محمد الخالدي

انا عندي مؤسسه واشتغلت ٣ شهور وشغلها مسجل بحسابات بنكيه بس ماعندي فواتير لعدم فهمي لاهميه هالشي لانه مسجله بالبنك مهيب سريه واخيرا البنوك قفلوا حساباتي وجمدوهن وارفضوا يفكون حسابي او يعطوني مبالغي ويقفلون الحساب ولا انا عارفه وش الحل مع اني راضيه بقوانين بلادي وعندي ثقه ماراح يظلموني ويقدرون جهلي من هالناحيه

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