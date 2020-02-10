تحذير من عدم الفصل بين الحسابات الشخصية والتجارية

المواطن - الرياض

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن عدم الفصل بين الحسابات الشخصية والحسابات التجارية قد يتسبب في مشكلات.

وقالت البنوك السعودية في تغريدة لها عبر تويتر: إن عدم الفصل بين الحسابات الشخصية وحسابات المنشأة قد يتسبب في مشاكل، وعقبات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ وذلك بسبب عدم دقة المعلومات المالية للمنشأة.

جدير بالذكر أن هيئة الزكاة والدخل تشترط على المنشآت تقديم مستنداتها الخاصة بالضريبة بالشكل المطلوب والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، وذلك اعتدادًا بأن التهرب من الضريبة بتقديم معلومات غير دقيقة يُعرض المنشأة المخالفة إلى عقوبات شديدة.

وأوضحت الزكاة والدخل في وقت سابق أن العقوبات هي غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات التي تم التهرب من دفع القيمة المستحقة بشأنها.

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