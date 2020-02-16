تحول مفاجئ يُريح الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي

المواطن – محمد سمعه

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خبرًا سارًا بغياب نجم نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، قبل مواجهة الفريقين غدًا الاثنين بدوري أبطال آسيا.

وأعلن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب نادي شباب الأهلي، أن اللاعب ليوناردو لن يشارك أمام الهلال، بعدما كانت فرصه كبيرة للعب اللقاء حيث قال بالمؤتمر الصحافي: “اللاعب ليوناردو في مرحلة الاستشفاء الأخيرة بجانب محمد جمعة ووليد عباس وأتمنى عودتهم سريعًا للملاعب لمساندة الفريق في المرحلة القادمة”.

ويُعد ليوناردو أحد أخطر العناصر في فريق شباب الأهلي، حيث سيكون غيابه بمثابة فرصة لالتقاط الأنفاس لدى لاعبي نادي الهلال في مباراة الغد.

وستنطلق مباراة شباب الأهلي ضد الهلال دبي غدًا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وعلّق الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال قبل مباراة شباب الأهلي ضد الهلال قائلًا: “لعبنا 3 مباريات في أسبوع وجميعها خارج أرضنا، ونأمل أن نعود إلى الرياض بالفوز، وعلينا كفريق تحمل مسؤولية ضغط المباريات لتحقيق الأهداف التي وضعناها، وجميع لاعبي الفريق جاهزون لخوض مباراة شباب الأهلي دُبي، ماعدا محمد الشلهوب، الذي يُواصل برنامجه التأهيلي”.

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