تحويل هيئة الرياضة لوزارة يُفيد الأندية في أمرين

المواطن - محمد سمعه

صدر، أمس الثلاثاء، أمر ملكي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرًا لها، ليكون أول وزير رياضة في السعودية.

وسوف تستفيد الأندية من قرار تحول هيئة الرياضة لوزارة في أمرين، وذلك وفقًا لتصريحات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورجاء الله السُّلمي وكيل وزير الرياضة لشؤون الإعلام.

وكان الأمير عبدالعزيز الفيصل تحدث حول هذه النقطة قائلًا: “تحويل هيئة الرياضة إلى وزارة سيكون جيدًا من أجل خصخصة الأندية، كما أن الدعم سيزداد على القطاع الرياضي بالفترة المقبلة”.

وأضاف الفيصل: “أيضًا سيكون هناك فرصة لمنح التراخيص لإنشاء الأندية من أجل المنافسة المحلية في المملكة”.

وفي السياق ذاته قال رجاء الله السُّلمي في حديثه لبرنامج “في المرمى”: “قرار سعد به كل الرياضيين، والتحويل من هيئة لوزارة، يعني مزيدًا من الدعم والاهتمام والعناية بالأندية وبكل ما يتعلق بالقطاع الرياضي”.

جدير بالذكر أن وجود مزيد من الاهتمام بدعم الأندية يعني حل مشاكلها الخارجية مثل الديون والمستحقات الخارجية للاعبين الأجانب، كذلك خلق فرصة لوجود أندية جديدة تنافس في الدوري السعودي والبطولات المحلية الكبرى من أجل تمثيل المملكة بوجوه جديدة في المحافل الآسيوية والعالمية خلال الفترة المقبلة.

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