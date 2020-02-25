تدريبات تكتيكية ومناورة في مران النصر

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراته المقبلة ضد نظيره الأهلي.

وأدى اللاعبون تدريبات لياقية، وطبق المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم مران النصر الجماعي بمناورة كروية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الأهلي على ملعب الملز، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

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