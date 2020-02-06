تدريبات فنية ومناورة في مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، بعد تغلبه على نظيره الرائد بثلاثية بالأمس.

وأجرى اللاعبون الذي شاركوا بشكل أساسي في مباراة الرائد مرانًا استرجاعيًا، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًا تركز على الجوانب الفنية.

وفرض المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من مساحة الملعب في ختام مران الهلال اليوم الذي شهد مشاركة محمد البريك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

ولعب الهلال ضد الرائد بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ17، ونجح في الفوز بنتيجة 3/1، ليُعزز صدارته لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره شهر خودرو الإيراني على ملعب نادي الوصل في دبي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

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