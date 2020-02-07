ترامب عن تمزيق بيلوسي لخطابه: أمر مشين!

المواطن - متابعة

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، تمزيق رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لخطابه بالأمر المشين بحق الولايات المتحدة جاء ذلك في تصريح للصحافيين من البيت الأبيض.

وكانت بيلوسي ردت على رفض ترمب لمصافحتها، على خلفية محاكمته في مجلس الشيوخ، قبيل إلقاء خطابه حول الاتحاد، وفور انتهاء ترامب من إلقاء الخطاب، قامت بيلوسي بتمزيق نسخة منه.

ووصفت بيلوسي تمزيقها نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي، بأنه كان تصرفًا مهذبًا بالنظر إلى الخيارات الأخرى.

كما طالب ترامب، الكونجرس بشطب عزله الذي أقره مجلس النواب، وذلك بعد أن تمت تبرئته من مجلس الشيوخ، وقال ترامب: “هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم ذلك لأنه كان خدعة”.

كما أكد أن الكونجرس أزال بالكامل كل الاتهامات الموجهة له في قضية العزل.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي برّأ مساء الأربعاء الرئيس ترامب من الاتهامات الموجهة له، في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديمقراطيون لعزله، فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته.

وفي المجلس المؤلّف من 100 عضو، صوّت 52 عضوًا جمهوريًّا من أصل 53 على تبرئة الرئيس الأمريكي من تهمة استغلال السلطة، فيما صوّت 53 عضوًا جمهوريًّا على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونجرس، وهما التهمتان اللتان وجّههما إليه مجلس النواب في 18 ديسمبر الماضي.

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