ترامب وأردوغان يدعوان سوريا وروسيا لوقف هجومهما في إدلب

المواطن - متابعة

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعوان روسيا وسوريا “لوقف” هجومهما على إدلب السورية.

ومن جانبها، ذكرت الرئاسة التركية، الجمعة، أن الرئيس التركي أردوغان تحدث هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي ترامب، وناقشا التطورات في إدلب السورية.

وقالت الرئاسة التركية: إن “أردوغان وترامب اتفقا على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة المأساة الإنسانية الكبيرة في إدلب”.

من جهتها، أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا مريكل “الهجمات الوحشية” ضد القوات التركية في إدلب، بحسب متحدث ألماني.

ويأتي ذلك بعد مقتل 33 جنديًّا تركيًّا في إدلب إثر قصف من جانب القوات الروسية وقوات النظام السوري استهدف فصائل معارضة لدمشق.

ومن جانبها، قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية المعنية بالمساعدات الطبية، الجمعة: إنها طلبت من السلطات التركية السماح بعبور المساعدات الإنسانية الحيوية والأطقم الطبية لمساعدة آلاف اللاجئين النازحين في شمال غرب سوريا.

وقالت المنظمة في بيان: “قدرة أطباء بلا حدود على زيادة مساعداتها للنازحين ستتوقف على إمكانية ترتيب تدفق منتظم ومتواصل للإمدادات الإغاثية والطبية، علاوة على إمكانية إرسال فرق لتعزيز جهود رفاقنا السوريين، الذين يعاني الكثيرون منهم الإنهاك بعد سنوات من العمل في ظروف قاسية”.

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