ترامب يضع نفسه في مأزق بتهنئته كانساس سيتي تشيفز

المواطن - متابعة

فاز فريق كانساس سيتي تشيفز ببطولة سوبر بول 2020، وذلك بعدما تغلب على فريق سان فرانسيسكو 49، بنتيجة 31- 20، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في استاد هارد روك في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، ليحصد البطولة التي حُرم منها لمدة 50 عامًا.

وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفريق الفائز في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بها: “تهانينا لفريق كانساس سيتي تشيفز على لعبه الرائع وعودته الرائعة تحت ضغط هائل، نحن فخورون بك وبولاية ميسوري الكبرى، أنتم أبطال حقيقيون”.

وسخر الكثير من الأمريكيين من ترامب عقب تهنئته حيث كتب في البداية “فخورون بك وبولاية كانساس”، على أساس أن الفريق يمثل ولاية كانساس، بينما هو في الحقيقة ينحدر من ولاية ميسوري.

وبالرغم من أن ترامب حذف التغريدة الأولى بسرعة كبيرة، إلا أنه من سوء حظه أن رآها الكثير من المغردين وقاموا بتداولها، وسخروا من خطئه.

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