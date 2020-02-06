ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباراتي الخميس

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراتا اليوم الخميس، بتعادل نادي النصر مع ضيفه فريق الفتح بهدف لكل فريق، بينما فاز النادي الأهلي بصعوبة على فريق الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين.

وكان المغربي عبدالرزاق حمدالله سجل لنادي النصر، ثم تعادل اللاعب علي الحسن لفريق الفتح.

وأصبح رصيد النصر بعد التعادل 35 نقطة بالمركز الثاني، بينما أصبح رصيد نادي الفتح 11 نقطة بالمركز الخامس عشر.

أما الأهلي ففاز على نادي الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، حيث سجل للأهلي الجزائري يوسف بلايلي هدفين وحسين المقهوي هدف، بينما سجل لنادي الاتفاق كل من إليريك باربوسا دي سوزا وفيليب كيس.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، أما الأهلي فيحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بينما يحتل نادي التعاون المركز الرابع برصيد 27 نقطة وجاء الوحدة خامسًا برصيد 27 نقطة.

وتختتم الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مباريات.

ويلعب أبها ضد الوحدة عند الساعة الثالثة عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويطمح الفريق الأبهاوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز، فيما يسعى فرسان مكة لخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

وتُقام مباراة الحزم ضد الفيحاء على ملعب نادي الحزم عند الساعة 6:30 مساء، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتحسين ترتيبهما في جدول ترتيب الدوري.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الفيحاء في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

وفي ختام مباريات الغد، يلعب الفيصلي ضد الشباب عند الساعة 8:20 مساء على ملعب المجمعة الرياضية، ويسعى عنابي سدير لخطف الثلاث نقاط، فيما يطمح الليوث تحقيق الفوز خارج ملعبه والتقدم في الترتيب.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز السابع.

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