ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الأربعاء

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في الانفراد بصدارة ترتيب الدوري السعودي 2020، وذلك بعد الفوز على نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز بثلاثية، 38 نقطة في ترتيب الدوري السعودي 2020، وبفارق أربع نقاط عن نادي النصر، الذي يستعد غدًا الخميس لمواجهة نادي الفتح.

وفاز نادي الاتحاد على مضيفه التعاون بثنائية مقابل هدف أحرزها كل من البرازيلي برونو أوفيني وسعود عبدالحميد، بينما سجل للتعاون اللاعب هيلدون أوجستو، حيث أصبح رصيد الاتحاد 19 نقطة بالمركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي 2020، أما رصيد نادي التعاون فتجمد عند 27 نقطة بالمركز الرابع في جدول الترتيب.

وفي المباراة الثالثة التي أُقيمت اليوم الأربعاء بالجولة السابعة عشرة ببطولة الدوري السعودي، تعادل نادي ضمك مع فريق العدالة بهدف لكل فريق، حيث أصبح رصيد ضمك 11 نقطة بالمركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي 2020، أما نادي العدالة فأصبح رصيده 12 نقطة بالمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي 2020.

وتُقام مباراتان غدًا الخميس بالجولة السابعة عشرة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يواجه النصر صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي 2020، فريق الفتح صاحب المركز السادس عشر والأخير في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين النادي الأهلي صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي 2020، ونادي الاتفاق صاحب المركز الحادي عشر.

ويسعى نادي النصر للفوز على فريق الفتح للوصول إلى النقطة السابعة والثلاثين في ترتيب الدوري السعودي 2020 وتقليص الفارق مع المتصدر نادي الهلال إلى نقطة واحدة.

ويطمح الهلال للبقاء في صدارة ترتيب الدوري السعودي 2020 للفوز باللقب، الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة نادي النصر.

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