تركي آل الشيخ يكتب شعراً جديداً .. والجمهور: يستاهل أبو صقر

تركي آل الشيخ يكتب شعراً جديداً .. والجمهور: يستاهل أبو صقر

2020/02/15
الساعة 12:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
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رئيس هيئة الترفيه
المواطن - الرياض 

أعرب رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن حبه للفنان رابح صقر، في أبيات شعرية جديدة، نشرها على حسابه على تويتر.

ونشر الفنان رابح صقر تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كتب بها: "مساء الحب"، ليرد عليه آل الشيخ، بأبيات شعرية جديدة كتب بها:

مساء الحب .. لعيونك

ولعيونك .. مساء الحب

أنا ما أعيش من دونك

يا أنفاسي .. ونبض القلب

على هونك .. على هونك

لعب فيني غرامك لعب

وكيف الحال .. وشلونك

من لسانك .. علاج وطب.

تفاعل الكثيرون من رواد تويتر مع أبيات آل الشيخ، ومنهم فيصل والذي قال: " يستاهل أبو صقر ذا الكلام الحلو يا حلو"، بينما طالب بدر ناصر أن يقوم رابح صقر بغناء تلك الأبيات في ألبومه الجديد.

في حين غردت ذكرى: "دام فيها أشعار الصحة عال العال، الحمد لله على السلامة وطالع من الشر".

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